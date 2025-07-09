Польща допомогла відкрити нові амбулаторії у двох селах на Херсонщині

Прапори України та Польщі. Ілюстративне фото: Getty Images

На Херсонщині в двох громадах запрацювали фельдшерсько-акушерські пункти. Реалізація проєкту стала можливою завдяки допомозі Польщі.

Про відкриття нових ФАПів у селах Сонячне та Петрівка повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 700 мешканців цих двох населених пунктів тепер можуть отримувати медичні послуги поруч із домівкою. Проєкт реалізували за підтримки Польського центру міжнародної допомоги, а загальна вартість робіт склала близько 72 тисяч доларів.

У ФАПах працюють досвідчені фельдшери, які обслуговують як дорослих, так і дітей. Приміщення повністю відремонтували. Зокрема, оновили комунікації, встановили пандуси для маломобільних осіб, закупили сучасне обладнання та меблі.

Він зазначив, до ФАПів періодично приїжджають сімейні лікарі з Херсона та мобільні бригади «Лікарів без кордонів».

Крім того, у цих громадах знову працює мобільна аптека Товариства Червоного Хреста, де можна придбати ліки за урядовою програмою «Доступні ліки».

Станом на сьогодні на Херсонщині вже функціонують 74 фельдшерсько-акушерські пункти.

Раніше повідомлялось, що у Первомайській та Шевченківській громадах Миколаївської області відкрили тимчасові модульні освітні простори. Це дозволить понад 500 дітям повернутись до очного навчання.