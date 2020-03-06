|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.07 грн
|EUR
|27.4 грн
|28.33 грн
Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.
Об этом сообщает Украинская правда.
Бывших чиновников подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Они скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.
Решение суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.
Отмечается, что Офис генпрокурора не называет имен бывших чиновников. Вероятно, речь идет о бывшем министре внутренних дел Виталии Захарченко и бывшем главе Службы безопасности Украины Александре Якименко, которые работали при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче.
Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 3 октября 2017 года заявлял, что следователи подготовили материалы для обвинения Януковича, Захарченко, Якименко и других должностных лиц правоохранительных органов, приказы которых привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане.
Напомним, что бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.
Об этом сообщает Украинская правда.
Бывших чиновников подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Они скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.
Решение суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.
Отмечается, что Офис генпрокурора не называет имен бывших чиновников. Вероятно, речь идет о бывшем министре внутренних дел Виталии Захарченко и бывшем главе Службы безопасности Украины Александре Якименко, которые работали при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче.
Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 3 октября 2017 года заявлял, что следователи подготовили материалы для обвинения Януковича, Захарченко, Якименко и других должностных лиц правоохранительных органов, приказы которых привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане.
Напомним, что бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.