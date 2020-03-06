Печерский райсуд Киева 4 марта избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух бывших руководителей правоохранительных органов, которые сбежали из Украины, где их подозревают в причастности к организации преступлений против протестующих в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Украинская правда.

Бывших чиновников подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Они скрываются от следствия и суда за пределами Украины, вероятно на территории РФ, в связи с чем объявлены в розыск.

Решение суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и дадут возможность применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения.

Отмечается, что Офис генпрокурора не называет имен бывших чиновников. Вероятно, речь идет о бывшем министре внутренних дел Виталии Захарченко и бывшем главе Службы безопасности Украины Александре Якименко, которые работали при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 3 октября 2017 года заявлял, что следователи подготовили материалы для обвинения Януковича, Захарченко, Якименко и других должностных лиц правоохранительных органов, приказы которых привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане.

Напомним, что бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.