Сегодня, 20 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич провел совещание, в ходе которого обсудили вопросы оказания помощи в доставке продуктов николаевцам в условиях карантина. Речь идет о гражданах пожилого возраста и инвалидах, оставшихся без попечения, и о тех, кто по объективным условиям просто не имеет возможности выйти из своего дома.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Александр Сенкевич отметил, что есть ряд категорий горожан, сегодня просто не могут выйти из дома, чтобы приобрести продукты, лекарства и т. д., подчеркнув, что городские власти должны позаботиться о таких людях.

«Глава города считает, что должен быть единый центр сбора заявок от граждан. Самым эффективным является колцентр при Николаевском городском совете. Это современный инструмент работы с обращениями горожан. С помощью него можно не только оперативно собирать соответствующие заявки, но и определять конкретные сроки и сообщать об их выполнении», — говорится в сообщении.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко сообщил, что приобретение и доставку продуктов могут осуществлять городские социальные службы. Есть отработанный механизм предоставления таких услуг социальными работниками. Таким образом, они могут за счет заявителя закупать необходимые товары и доставлять их домой. Доставка при этом будет осуществляться бесплатно.

Для исключения случаев мошенничества представители социальных служб должны предъявлять служебные удостоверения. Кроме того, они должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Для оперативной отработки заявок городской голова Александр Сенкевич дал поручение расширить штат специалистов колцентра при Николаевском городском совете.

«Одиноким николаевцам пожилого возраста и инвалидам, которые остались без опеки, и тем, кто в силу объективных условия просто не имеет возможности выйти из своего дома, организовано социальную услугу по приобретению за счет граждан необходимых продуктов и бесплатной их доставки на дом», — отметили в горсовете.

Такую услугу можно заказать, оставив заявку в колцентре при Николаевском городском совете по следующим телефонам: +38 (0512) 711 588, +38 (0512) 533 588, +38 (095) 003 1588.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.