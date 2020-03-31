Во всем мире по состоянию на 8:30 31 марта от коронавируса выздоровели 166 тысяч 41 человек, инфицировано 786 тысяч 228 человек, умерли 37 тысяч 820.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Лидером по количеству заболевших в мире стали США, здесь заболели 164 тысячи 603 человека, и это в два раза больше чем заболело в Китае, — там инфицированных 82 тысячи 240 человек. В Испании коронавирус диагностировали у 87 тысяч 956 человек. В Италиии количество заболевших перешло отметку в 100 тысяч — здесь 101 тысяча 739 больных. Германия — 66 тысяч 885 инфицированных, Франция — 45 тысяч 170 заболевших.

От коронавирусной инфекции в Италии выздоровело 14 тысяч 720 человек, умерли 11 тысяч 591. Китай — выздоровели 76 тысяч 194 человека, умерли 3 тысячи 187. В Испании 16 тысяч 780 выздоровевших и 7 тысяч 716 умерших. Иран — 13 тысяч 911 выздоровевших и 2 тысячи 757 умерших. В Германии от короонавируса вылечились 13 тысяч 500 человек и 645 умерли. Франция — 7 тысяч 964 выздоровели, 3 тысячи 24 человека умерли. В США — 5 тысяч 896 выздоровевших и 914 умерших. В Великобритании от коронавируса умерли 1 тысяча 408 человек еще 171 человек вылечился.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 30 марта зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.