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В Александровской ОТГ Вознесенского района в собственность государства вернули больше 56 гектар земли стоимостью больше 3 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что земельные участки в 1993 году были предоставлены физическому лицу на основании государственного акта на право постоянного пользования, однако в 2014 году человек умер, как следствие, право пользования прекратилось, а земельные участки должны были вернуть в собственность государства. Но несмотря на это, земельные участки использовались фермерским хозяйством при отсутствии каких-либо правовых оснований.
— Местная прокуратура отреагировала на нарушение требований законодательства и интересов государства путем предъявления в суд иска о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону и возвращения земельных участков, иск удовлетворен в полном объеме. В настоящее время земельные участки по актам приема-передачи возвращены в распоряжение Александровской объединенной территориальной общины, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевская местная прокуратура через суд требует вернуть государству 6 гектаров земли в Веселиновском районе, которые граждане получили повторно, использовав право на бесплатное получение земли для ведения личного хозяйства.
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В Александровской ОТГ Вознесенского района в собственность государства вернули больше 56 гектар земли стоимостью больше 3 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что земельные участки в 1993 году были предоставлены физическому лицу на основании государственного акта на право постоянного пользования, однако в 2014 году человек умер, как следствие, право пользования прекратилось, а земельные участки должны были вернуть в собственность государства. Но несмотря на это, земельные участки использовались фермерским хозяйством при отсутствии каких-либо правовых оснований.
— Местная прокуратура отреагировала на нарушение требований законодательства и интересов государства путем предъявления в суд иска о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону и возвращения земельных участков, иск удовлетворен в полном объеме. В настоящее время земельные участки по актам приема-передачи возвращены в распоряжение Александровской объединенной территориальной общины, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевская местная прокуратура через суд требует вернуть государству 6 гектаров земли в Веселиновском районе, которые граждане получили повторно, использовав право на бесплатное получение земли для ведения личного хозяйства.