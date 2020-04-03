В Александровской ОТГ Вознесенского района в собственность государства вернули больше 56 гектар земли стоимостью больше 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что земельные участки в 1993 году были предоставлены физическому лицу на основании государственного акта на право постоянного пользования, однако в 2014 году человек умер, как следствие, право пользования прекратилось, а земельные участки должны были вернуть в собственность государства. Но несмотря на это, земельные участки использовались фермерским хозяйством при отсутствии каких-либо правовых оснований.

— Местная прокуратура отреагировала на нарушение требований законодательства и интересов государства путем предъявления в суд иска о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону и возвращения земельных участков, иск удовлетворен в полном объеме. В настоящее время земельные участки по актам приема-передачи возвращены в распоряжение Александровской объединенной территориальной общины, - сказано в сообщении.

Напомним, николаевская местная прокуратура через суд требует вернуть государству 6 гектаров земли в Веселиновском районе, которые граждане получили повторно, использовав право на бесплатное получение земли для ведения личного хозяйства.