По данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии коронавируса в Украине в Николаевской области провели 277 тестов на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции. Меньше ПЦР-тестов, чем на Николаевщине, сделали только в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос народного депутата от фракции «Голос» Ольги Стефанишиной.

Наибольшее количество исследований было проведено в Киеве (8020), Черновицкой (3698) и Винницкой (3505) облатях. Наименьшее — в Луганской (109), Донецкой (189) и Николаевской (277). В соседних Одесской и Херсонской областях сделали 1133 и 1125 ПЦР-тестов соответственно.

Также в документе отмечается, что Министерство здравоохранения передало в Николаевскую область 8128 наборов для определения коронавируса методом ПЦР.

Больше всего тестов от Министерства здравоохранения получил Киев — 52 тысячи. Далее следуют Днепропетровская (17 тысяч), Харьковская (14,5 тысячи) и Киевская (10,5 тысячи) области. Остальные регионы получили примерно одинаковое количество тестов — по 7-8 тысяч.

Ранее вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.

Так, главврач Николаевской областной клинической больницы Светлана Федорова рассказала, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус приходят от лабораторного центра не за 6 часов, согласно процедуре, а через 1-2 дня.