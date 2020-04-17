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По данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии коронавируса в Украине в Николаевской области провели 277 тестов на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции. Меньше ПЦР-тестов, чем на Николаевщине, сделали только в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос народного депутата от фракции «Голос» Ольги Стефанишиной.
Наибольшее количество исследований было проведено в Киеве (8020), Черновицкой (3698) и Винницкой (3505) облатях. Наименьшее — в Луганской (109), Донецкой (189) и Николаевской (277). В соседних Одесской и Херсонской областях сделали 1133 и 1125 ПЦР-тестов соответственно.
Также в документе отмечается, что Министерство здравоохранения передало в Николаевскую область 8128 наборов для определения коронавируса методом ПЦР.
Больше всего тестов от Министерства здравоохранения получил Киев — 52 тысячи. Далее следуют Днепропетровская (17 тысяч), Харьковская (14,5 тысячи) и Киевская (10,5 тысячи) области. Остальные регионы получили примерно одинаковое количество тестов — по 7-8 тысяч.
Ранее вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
Так, главврач Николаевской областной клинической больницы Светлана Федорова рассказала, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус приходят от лабораторного центра не за 6 часов, согласно процедуре, а через 1-2 дня.
По словам Александра Трайтли, это связно с тем, что для выявления коронавируса только на техническую работу уходит порядка 6-8 часов, а помимо этого еще необходимо время на сбор и систематизацию образцов работниками центра.
Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области (на тот момент, — прим.) нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.
В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области — они показали негативный результат.
Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека — жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Вечером Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о еще двух новых случаях коронавируса в области. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
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По данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии коронавируса в Украине в Николаевской области провели 277 тестов на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции. Меньше ПЦР-тестов, чем на Николаевщине, сделали только в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос народного депутата от фракции «Голос» Ольги Стефанишиной.
Наибольшее количество исследований было проведено в Киеве (8020), Черновицкой (3698) и Винницкой (3505) облатях. Наименьшее — в Луганской (109), Донецкой (189) и Николаевской (277). В соседних Одесской и Херсонской областях сделали 1133 и 1125 ПЦР-тестов соответственно.
Также в документе отмечается, что Министерство здравоохранения передало в Николаевскую область 8128 наборов для определения коронавируса методом ПЦР.
Больше всего тестов от Министерства здравоохранения получил Киев — 52 тысячи. Далее следуют Днепропетровская (17 тысяч), Харьковская (14,5 тысячи) и Киевская (10,5 тысячи) области. Остальные регионы получили примерно одинаковое количество тестов — по 7-8 тысяч.
Ранее вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
Так, главврач Николаевской областной клинической больницы Светлана Федорова рассказала, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус приходят от лабораторного центра не за 6 часов, согласно процедуре, а через 1-2 дня.
По словам Александра Трайтли, это связно с тем, что для выявления коронавируса только на техническую работу уходит порядка 6-8 часов, а помимо этого еще необходимо время на сбор и систематизацию образцов работниками центра.
Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области (на тот момент, — прим.) нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.
В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области — они показали негативный результат.
Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.
Напомним, что состоянием на 9:00 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 4 человека — жители Николаева, 3 человека с Доманевского района и по человеку в Южноукраинске, Арбузинском и Первомайском районах.
Вечером Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о еще двух новых случаях коронавируса в области. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.