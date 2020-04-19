В 299-й бригаде тактической авиации имине генерал-лейтенанта Василия Никифорова, которая базируется в микрорайоне Кульбакино города Николаева, завершили строительство храма имени Святого пророка Ильи.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

В бригаде отметили, что придерживаясь требований карантина, Пасху в этом году празднуют без традиционных массовых мероприятий.

— Приятной же новостью (конечно, второй после собственно факта Воскресения Господа нашего Иисуса Христа) стало долгожданное завершение строительства храма имени Святого пророка Ильи. Теперь это сооружение будет служить не только религиозным потребностям военнослужащих, но и будет настоящим украшением нашей части! — рассказали в 299-й бригаде.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.

Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.