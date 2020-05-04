Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ситуация с коронавирусом в городе «под контролем», а в местной инфекционной больнице только 14 пациентов с COVID-19.

Об этом пишет Новое время.

— Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (по заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больницы. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает, - сказал Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс предположил, что его конфликт с властями страны обусловлен тем, что он «посмел перечить центру и сказал то, что думает вся страна». Также Анатолий Бондаренко раскритиковал «двойные стандарты», которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.

— Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не могут выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато могут в тысячных очередях стоять в Эпицентр, - поделился мэр.

По его словам, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении было принято, чтобы «разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация».

— Мы не хотим, чтобы нами руководили дилетанты. Одно правительство изменилось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые, - заявил мэр Черкасс.

Как известно, городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине. Позже полиция начала уголовное производство по факту принятого исполнительным комитетом Черкасс решения об ослаблении карантина. Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался». Сам Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах. В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский передал «пламенный» привет от себя и силовых структур мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который с исполкомом решил ослабить карантин. Вечером 1 мая стало известно, что Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.

Отметим, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.