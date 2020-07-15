В среду, 15 июля состоится внешнее независимое тестирование по географии, на него зарегистрировалось больше 130 тысяч человек.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

— Для прохождения теста по географии зарегистрировались 130 939 человек, для которых создано 8 938 аудиторий в 554 пунктах тестирования. Тест насчитывает 54 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов, — говорится в сообщении.

Допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

Ранее сообщалось, что боевики «Л/ДНР» не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО. Оккупанты отказывают выпускникам под предлогом карантина.