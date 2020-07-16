В Google проанализировали поисковые запросы, связанные с отдыхом, путешествиях и туризме в период пандемии. В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке.

Об этом сообщает Украинская Правда Життя.

Десятка популярных направлений для отдыха в Украине по результатам поиска в Google выглядит следующим образом: Коблево, Лазурное, Затока, Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море, Кирилловка.

В Украине количество поисковых запросов проживания начала снижаться в феврале и упала на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Когда же страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске - по поисковым запросам Google, интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% в неделю. В целом поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

Поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине за 2 квартал 2020 года. А все десятка выглядит так: Турция, Албания, Египет, Болгария, Черногория, Грузия, Мальдивы, Бали (Индонезия), Хорватия, Греция.

В компании также заметили рост поисковых запросов, связанных с агротуризмом — увеличение на 44% в июне 2020 по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом — 46% роста по сравнению с прошлым годом; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года — минус 83%, а также экскурсионных туров - минус 56%.

Напомним, во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта «Коблево» должны письменно обратиться к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Также, к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.

Во вторник, 14 июля состоялась встреча главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предприниматели курорта «Коблево».

В частности, предприниматели просили разрешить работать их заведениям после 23:00 еще полтора месяца — до 26 августа. При этом, Александр Стадник выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево.

Также напомним, что Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, если Кабинет Министров Украины не разрешит работать развлекательным заведениям после 23:00, то этот вопрос будут решать на местном уровне.