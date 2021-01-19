На Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.
Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Госпродпотребслужба внесла в список места, где могут находится страдающие :
Бешенством лисицы:
Бешенством собаки :
Бешенством коты:
Нобугский район, город Новый буг.
Баштанский район, село Доброе.
Трихинеллезом лисицы:
Ранее Никвести писали, что Главное управление Госпродпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.
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На Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.
Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Госпродпотребслужба внесла в список места, где могут находится страдающие :
Бешенством лисицы:
Бешенством собаки :
Бешенством коты:
Нобугский район, город Новый буг.
Баштанский район, село Доброе.
Трихинеллезом лисицы:
Ранее Никвести писали, что Главное управление Госпродпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.