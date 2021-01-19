На Николаевщине обозначили список мест, где могут попадаться животные, которые страдают бешенством или трихинеллезом.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Госпродпотребслужба внесла в список места, где могут находится страдающие :

Бешенством лисицы:

Первомайск

Арбузинский район, село Агрономия.

Еланецкий район, село Уральское.

Бешенством собаки :

Казанковский район, пгт Казанка.

Братский район, село Краснополье

Микрорайон Терновка в Николаеве

Первомайск

Березанский район, село Краснополье.

Бешенством коты:

Нобугский район, город Новый буг.

Баштанский район, село Доброе.

Трихинеллезом лисицы:

Очаковский район, Охотничьи угодья Куцурубской ОТГ

Еланецкий район, Охотничье угодья Возсиятского сельсовета.

Ранее Никвести писали, что Главное управление Госпродпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.