Главное управление Госпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.

Об этом сообщается на сайте управления.

По данным Госпотребслужбы Николаевской области в течение этого времени было проверено:

476 учреждений торговли продовольственными товарами (кроме рынков), выявлено нарушений - 42, составлено протоколов - 26, предоставлено предписаний - 15, проинформированы правоохранительные органы - 3;

382 объекта торговли непродовольственных товаров: выявлено нарушений - 27 составлены протоколы - 8, предоставлено предписаний - 21, проинформированы правоохранительные органы - 0;

203 заведения общественного питания: выявлены нарушения - 6, составлено протоколов - 3, предоставлено предписаний - 2, проинформированы правоохранительные органы - 1;

73 парикмахерских и салонов красоты: выявлено нарушений - 7, составлены протоколы - 2, предоставлено предписаний - 7.

83 других объекта (детские сады, школы, аптеки, фитнес клубы, рынки и др.): выявлено нарушений - 2, составлены протоколы - 2, предоставлено предписаний - 1.

Напомним, по состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области было зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.