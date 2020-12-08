Главное управление Госпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.
Об этом сообщается на сайте управления.
По данным Госпотребслужбы Николаевской области в течение этого времени было проверено:
Напомним, по состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области было зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.
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Главное управление Госпотребслужбы в николаевской области отчиталось о противоэпидемичсеких мероприятиях, проведенных в период с 30 ноября по 6 декабря.
Об этом сообщается на сайте управления.
По данным Госпотребслужбы Николаевской области в течение этого времени было проверено:
Напомним, по состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области было зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.