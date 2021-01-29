Из-за непогоды «Укрзалізниця» увеличила количество мест в поездах, следующих из Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, перевозчик разрешил продавать все места в поездах из Одессы, которые находились под бронированием для служебных нужд, и увеличил количество вагонов в поездах. Так, по два вагона добавлены к поездам № 105/106 «Одесса — Киев» и № 145/146 «Измаил — Киев».

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что и дальше будут мониторить ситуацию, и в случае необходимости, будет увеличивать количество мест в поездах. В течение последних суток железнодорожники очищают инфраструктуру от снега и гололеда. Значительных задержек поездов не происходило.

Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона.