По состоянию на утро 29 декабря автодорога М-13 «Кропивницкий-Платоново» в Николаевской области закрыта для проезда всех категорий транспорта.

Как сообщают в Службе автомобильных дорог Николаевской области, также затруднено движение на отдельных участках автодорог Р-75 «Кривое Озеро-Первомайск» и Н-24 «Благовещенское-Николаев» в районе села Троицкое.

В Службе автодорог добавили, что в течение ночи с последствиями непогоды боролись 94 спецмашины и 126 дорожных рабочих.

— Для недопущения образования гололеда на дороги Николаевской области за ночь было высыпано больше 2 тысяч тонн песчано-солевой смеси, 34 тонны соли и использовано почти 12 тысяч литров дизтоплива, - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по устранению последствий непогоды на дорогах области продолжаются.

— Просим водителей быть внимательными за рулем, сбавлять скорость движения, передвигаться обязательно на зимних шинах и предоставлять приоритет движения дорожной технике, - добавили в Службе автодорог.

Как известно, в течение суток 29 января в Николаевской и Одесской областях ухудшится погода. Ожидаются сильные снегопады и ветер.

Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона.