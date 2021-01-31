Завтра, 1 февраля, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный снег.

Помимо этого, мокрый снег ожидается на территории Одесской и Харьковской областей, сообщает Укргидрометцентр.

— Внимание! Штормовое предупреждение по Украине на завтра! 1 февраля в большинстве центральных областей Украины, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской областях, днем в большинстве северных областей ожидается значений снег и мокрый снег, - сказано в сообщении.

Кроме этого, завтра днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях будет гололед и налипание мокрого снега;

— В южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица. Объявлен первый уровень опасности, - отмечают в Укргидрометцентре.

Напомним, днями ранее в Николаевской области ухудшились погодные условия — на территории региона был объявлен 3-й «красный» уровень опасности. В течение нескольких суток в области был сильный ветер, снег и гололед. Службы несколько дней ликвидировали последствия непогоды и помогали людям, попавшим в «снежные ловушки».

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить проезд с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново». Служба автодорог области всю ночь чистила основные трассы области.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что в Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.