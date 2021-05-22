Возле Дворца культуры «Молодежный» создали площадку со спортивными элементами, один из них — скалолазный куб.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Сначала возле дворца культуры появились горки для велосипедистов, роллеров и скейтеров. Этот проект стал одним из победителей общественного бюджета, поэтому на его воплощение выделили миллион гривен. Так как все средства не потратили, впоследствии решили разместить на этой площадке еще и уголок для воркаута и скалолазний куб.

Аналогичные скалодромы стоят около 7 тысяч евро, но этот объект обошелся в 50 тысяч гривен. Закреплен он на бетонном основании, поэтому не опрокинется. Выдержать конструкция может как маленького ребенка, так и нескольких взрослых. Зацепы на кубе сделаны из различных смесей и песка с имитацией камней.

В дальнейшем на площадке хотят разместить горизонтальную скалолазну стенку, а также навесные препятствия из веревок. Для их реализации планируется подаваться на следующий общественный бюджет, а также привлекать инвесторов.

Напомним, 31 марта в парке Победы в Николаеве демонтировали центральный элемент скейт-площадки — фанбокс, который уже износился.