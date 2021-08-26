В течение двух недель количество больных со штаммом коронавируса «Дельта» по стране выросло в 3,5 раза. В Министерстве здравоохранения говорят, что готовятся к новой волне заболевания.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает hromadske.

5 августа в Украине официально подтвердили 147 случаев «Дельты», а по состоянию на 20 августа таких случаев было уже 520.

Кузин уверяет, что всплеск заболеваемости не будет неожиданным для министерства: по его словам, в течение лета ведомство готовилось к новой волне коронавируса.

Санврач рассказал, что в Украине подготовили 256 больниц, оказывающих помощь при COVID-19. Их разделили на учреждения различных волн реагирования: в целом это почти 39 тысяч коек, 96% которых обеспечены кислородом. А области, как уверяют в Минздраве, закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

В ведомстве отчитываются, что в стране есть запас тестов более чем на 2 миллиона исследований и 2,3 миллиона экспресс-тестов на антиген. А в сентябре ожидается поставка реагентов для 4 миллионов ПЦР-тестов и 2,8 миллиона экспресс-тестов.

Сейчас в Украине ежесуточно фиксируют больше тысячи новых случаев коронавируса. Также у нас продолжается вакцинация против COVID-19. Но, по данным Университета Хопкинса, полностью вакцинировались лишь 7% граждан.

Напомним, 22 августа на Львовщине вследствие осложнений от штамма коронавируса «Дельта» умер 36-летний мужчина.