В Минздраве уверены, что привитые против коронавируса в этом году должны будут пройти ревакцинацию в следующем.

Об этом в интервью для BBC Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, привитые в 2021 смогут получить бустерную дозу в 2022.

— Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. ... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год, — рассказал Игорь Кузин.

Он добавил, что нормальные и полноценные данные об эффективности третьей дозы появятся к сентябрю, и на уже на их основании будут приниматься решения о сроках ревакцинации.

Напомним, в течение двух недель количество больных со штаммом коронавируса «Дельта» по стране выросло в 3,5 раза.