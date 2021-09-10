Завтра, 11 сентября, на День города Николаева все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в городском выставочном зале по улице Никольская, 54.

Об этом сообщили на странице выставочного зала в Facebook.

Вакцинацию будут проводить с 11.00 до 17.00.

На выбор городанам предложат 4 вакцины:

CoronaVac;

Pfizer;

Moderna;

Astra Zeneca.

— Если вы ещё не привились — приходите! — сказано в сообщении.

Ранее в Николаеве на базе ЦПСМП №3 (ул. Шоссейная, 128) заработал центр массовой вакцинации от COVID-19. Каждые выходные он будет принимать желающих вакцинироваться с 09: 00 до 17:00, в порядке живой очереди.