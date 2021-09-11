За минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 1 102 человека, умерли — 69, выздоровели — 1 738.

Различными методами сделали около 65 тысяч тестов на COVID.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована Львовской области (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Напомним, сегодня, на День города Николаева, все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в городском выставочном зале по улице Никольская, 54.