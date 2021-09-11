За минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 1 102 человека, умерли — 69, выздоровели — 1 738.
Различными методами сделали около 65 тысяч тестов на COVID.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована Львовской области (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Напомним, сегодня, на День города Николаева, все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в городском выставочном зале по улице Никольская, 54.
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За минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 1 102 человека, умерли — 69, выздоровели — 1 738.
Различными методами сделали около 65 тысяч тестов на COVID.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована Львовской области (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Напомним, сегодня, на День города Николаева, все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в городском выставочном зале по улице Никольская, 54.