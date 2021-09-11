По состоянию на 11 сентября в Николаевской области выявлено 49 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 71437 (+49) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2443 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 69 058.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1891, за сутки — 1.
По состоянию на утро 11 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 154 человека.
Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на 11 сентября в Николаевской области выявлено 49 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 71437 (+49) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2443 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 69 058.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1891, за сутки — 1.
По состоянию на утро 11 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 154 человека.
Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.