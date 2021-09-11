По состоянию на 11 сентября в Николаевской области выявлено 49 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 71437 (+49) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45086 (+28);

Первомайск — 3252 (1);

Южноукраинск — 2060 (1);

Вознесенск — 1875 (+5);

Очаков — 1332.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2443 работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 16, всего — 69 058.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1891, за сутки — 1.

По состоянию на утро 11 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 154 человека.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.