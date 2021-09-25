В Николаевской области за минувшие сутки вакцину против COVID-19 получили 4569 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

За весь период вакцину получили 349 тысяч 25 человек:

COVISHIELD — 13798 (1 доза — 13798)

13798) CORONAVAC — 78273 (1 доза — 44186, 2 доза — 34087)

78273 (1 доза 44186, 2 доза 34087) COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 142 481 (1 доза — 78366, 2 доза — 64115)

142 481 (1 доза 78366, 2 доза 64115) ASTRAZENECA — 47715 (1 доза — 20506, 2 доза — 27209)

47715 (1 доза 20506, 2 доза 27209) MODERNA — 66758 (1 доза — 38390, 2 доза — 28368).

За минувшие сутки вакцинировано 4569 человек:

CORONAVAC — 838 (1 доза — 581, 2 доза — 257)

838 (1 доза 581, 2 доза 257) COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 3133 (1 доза — 1558, 2 доза — 1575)

3133 (1 доза 1558, 2 доза 1575) ASTRAZENECA — 598 (1 доза — 524, 2 доза — 74)

Продолжается пятый этап прививочной кампании, когда вакцинироваться может любое лицо, несмотря на принадлежность к группе профессионального или медицинского риска. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.