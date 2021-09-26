В Соединенных Штатах начали делать бустерные COVID-прививки вакциной производства Pfizer/BionTech пожилым людям и другим категориям граждан, входящих в группы риска.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что дополнительные дозы вакцины предназначены для уязвимых к болезням американцев. Кампания началась на следующий день после того, как федеральные органы здравоохранения США одобрили дополнительные прививки.

Президент страны Джо Байден 24 сентября призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить ее. Он отметил, что сам планирует прививаться снова как можно скорее.

Выступая в Белом доме Байден добавил, что сейчас право на бустер-прививки есть у 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через 6 месяцев после последней вакцины, что делает ее сегодня доступной примерно для 20 миллионов людей в США.

Бустерные прививки гражданам США предлагаются на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем уменьшается, в то время как более заразный штамм Дельта становится доминирующим.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.