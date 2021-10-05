Решение о сносе 67 тополей и акаций для обустройства велодорожки обсудят с жителями улицы Курортной.

Такое решение было принято в ходе встречи велоактивистов с первым заместителем городского головы Виталием Луковым, которая состоялась вчера, 4 сентября, сообщается в группе «Veloruh Mykolaiv» в Facebook.

Сообщается, что подготовительные работы начнутся только после согласования заявки в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

–– Перед работами будет встреча с жителями улицы, заказчиком работ, подрядчиком, депутатами по этому округу на самом объекте. Ориентировочно, встреча состоится в конце этой недели, – идет речь в сообщении.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки. В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры.

В феврале 2021 года заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Николай Маринов сообщил, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой. Данные планы также подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев.

Спустя месяц, в начале октября, в мэрии Николаева состоялась встречи велоактивистов с первым заместителем городского головы Виталием Луковым. В ходе которой стало известно, что в 2022 году планируют отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская.

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.