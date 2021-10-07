Кроме директора «Укрэксимбанка», набсовет отстранил директора информационной безопасности Владимира Пикалова и банковского «безопасника» Игоря Тельбизова, которые принудительно отбирали камеры у журналистов «Схем».

Об этом пишут «Українські новини», ссылаясь на свои источники.

При этом, сообщается, что один из них уволился, однако этому подтверждений найти не удалось.

— Они действительно не работают в этот момент — подтвердил собеседник агентства.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.

Сегодня утром Мецгеру вручили подозрение, о чем он не применул уведомить.