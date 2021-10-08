«Николаевводоканал» продолжает ремонтные работы на ранее разрушенных канализационных коллекторах по улице Флотская и улице Рыбная.

Об этом рассказал генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Так, по улице Флотской подрядная организация уже выполнила половину работ. Обещают закончить ремонт в декабре.

– Больше 50% работ выполнено. Все идет по плану. По договору до 6 декабря у нас окончание работ по улице Флотской. Надеемся, что все будет хорошо, пока каких-то сбоев нет, – заверил Борис Дуденко.

По словам директора КП, авария по улице Рыбной достаточно серьезная. Специалисты предположили, что может быть несколько причин аварии: либо при установке трубы были допущены нарушения, либо сама труба была бракованной. Работы на данном участке продолжаются.

– Это для нас очень серьезный вызов. Хорошо, что в этом месте у нас была возможность остановить стоки и переключиться на другой коллектор, который сейчас абсолютно спокойно перекачивает стоки в Галициновку. Данному коллектору практически 50 лет, а плановый срок службы – 25 лет. В этом месте мы еще предполагаем заводской брак железобетонной трубы, либо были какие-то нарушения при строительстве этой части коллектора, потому что характер разрыва трубы говорит о том, что это не из-за времени произошло, там отсутствует газовая коррозия, – рассказал Борис Дуденко.

Напомним, что в конце августа сообщалось, что КП «Николаевводоканал» уже 2 месяца не может приступить к ремонтным работам коллектора по улице Флотской из-за того, что депутаты горсовета не перераспределили средства.

Позже КП «Николаевводоканал» определилось с подрядчиком, который заменит поврежденный коллектор по улице Флотской, начало работ назначили на 6 сентября.

В среду, 8 сентября, исполком Николаевского городского совета выделил 3 миллиона 500 тысяч гривен из резервного фонда бюджета города на капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Флотской.