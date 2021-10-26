На улице Большая Морская в Николаеве открыли велосипедную дорожку.
Об этом сообщается в группе Veloruh Mykolaiv в Facebook.
На участке дороги нанесли соответствующую разметку и поставили знаки.
— Кроме знаков, начала появляться соответствующая разметка. И хотя, как говорят в народе, первая пиктограмма велосипеда вышла комом, дальше разметка 1.28.1 почти везде выглядит нормально, — указано в публикации.
Пиктограмма велосипеда находится прямо на месте старой разметки, так как ее невозможно было убрать без повреждения дорожного покрытия.
В дальнейшем планируется продолжить маршрут от Большой Морской по улице Соборной в сторону Ингульского пешеходного моста.
Напомним, на открытой встрече общественности с представителями городской власти первый заместитель мэра Виталий Луков представил планы на велодорожку в микрорайоне Лески.
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На улице Большая Морская в Николаеве открыли велосипедную дорожку.
Об этом сообщается в группе Veloruh Mykolaiv в Facebook.
На участке дороги нанесли соответствующую разметку и поставили знаки.
— Кроме знаков, начала появляться соответствующая разметка. И хотя, как говорят в народе, первая пиктограмма велосипеда вышла комом, дальше разметка 1.28.1 почти везде выглядит нормально, — указано в публикации.
Пиктограмма велосипеда находится прямо на месте старой разметки, так как ее невозможно было убрать без повреждения дорожного покрытия.
В дальнейшем планируется продолжить маршрут от Большой Морской по улице Соборной в сторону Ингульского пешеходного моста.
Напомним, на открытой встрече общественности с представителями городской власти первый заместитель мэра Виталий Луков представил планы на велодорожку в микрорайоне Лески.