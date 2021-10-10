На открытой встрече общественности с представителями городской власти, первый заместитель мэра Виталий Луков представил планы на велодорожку в микрорайоне Лески.

Об этом пишет портал Свідок.інфо.

Согласно заявленным данным, велодорожка продлится от Крылова до Карпенко.

— Когда планировался этот массив, город, то на велосипедистов и маломобильные группы никто не обращал внимания. Акцент тогда делали на транспорт. К счастью, остались еще территории между «красными линиями» домов, где мы можем развиваться. Мы должны начинать и этот проект. Безусловно, ошибки будут, но это небольшой участок на ул. Курортной, на которой мы должны начать создавать велоинфраструктуру, — начал помощник Александра Сенкевича.

После чего добавил, что николаевским велосипедистам не хватает нормальной инфраструктуры, особенно в сравнении с другими городами Украины.

— Нельзя, чтобы по одной дороге двигались пешеходы, мамы с колясками и велосипедисты – это опасно. Нельзя, чтобы велосипедисты ехали без нормальных правил на дороге с автомобилистами – это тоже опасно для велосипедистов. Первую велодорожку для езды совместно с общественным транспортом мы начали наносить на Большой Морской. В случае на Курортной мы хотим сделать отдельный участок для пешеходов и ширина позволяет сделать отдельно велодорожку, — акцентировал Виталий Луков.

Пришедшие на встречу горожане с опытом езды на велосипеде высказывали свое виденье удобной и практичной велодорожки, которая убережет их от травм.

— Для улучшения понимания людей, развитие велоинфраструктуры не закончится на этом отдельном участке, нужно наконец утвердить План постоянной городской мобильности. Таким образом городские власти покажут серьезность намерений и то, что развитие велоинфраструктуры будет происходить системно координатор, — объявила ОО «Город солнца» Наталья Рышкова.

Работы начнутся уже в этом году: в ширину велосипедная дорожка будет два с половиной метра, между тротуарам сделают разделительную полосу из красной плитки, по дорожке можно будет двигаться в обе стороны. Установят и перила с полосой безопасности, чтобы избежать столкновений.

Напомним, в Николаеве планируют отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская к весне 2022 года.