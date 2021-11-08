Жители Николаева высказали свое мнение по поводу реконструкции яхт-клуба, которую планируют начать в следующем году.

Своим мнением они поделились с журналистами программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Рыбаки, которые часто проводят время на набережной яхт-клуба, поддерживают идею реконструкции, однако кардинальных изменений не предлагают.

— Думаю, что нужно. Будет неплохо. Побольше скамеечек, какой-нибудь парапет, чтобы можно было удочку поставить, — говорит жительница Николаева. — Нас все устраивает. А так не знаю. Старое есть старое. Старая архитектура красивее, чем современная, — отмечает другой рыбак.

Семьи, гуляющие в яхт-клубе, высказались за реконструкцию.

— Думаю, да. Почему бы и нет. Здесь все заброшено. — Сделать какие-то локации. Для малышей, какие-то необычные арт-объекты. Но все должно быть в рамках единой архитектурной концепции. И нужно не забывать, что это значимое и культовое место для николаевцев, которому больше 100 лет.

Молодежь считает, что территорию надо осовременить.

— Я бы хотела, чтобы сохранилась архитектура, которая есть на данный момент. Но как-то облагородили эту зону, сделали ее современней. Чтобы был небольшой контраст между ней и историческими зданиями. — Освежить и сделать более молодежным. Старшее поколение привыкло к такой инфраструктуре, а молодежь здесь чувствует себя некомфортно.

Гости Николаева также высказали свое мнение.

— Мало урн, лавок. Сама набережная — уже хорошо, что она есть и как-то обустраивается. Потому что даже в столице не вся набережная построена так, как следовало бы сделать.

Есть и горожане, которые не понимают трату 4 миллионов гривен только на проект.

— Начать надо не с асфальта и не с отмывания денег теми, кто на этом может поиметь. А начать надо с экологии Николаева, — отметила женщина.

Николаевская область получит из государственного бюджета 4 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации по реконструкции яхт-клуба.

Напомним, что весной 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева. Так, городской голова выразил надежду, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре 2020 года, передадут в собственность города яхт-клуб и рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

В то же время, на тот момент глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет его развивать».

В декабре 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности местным общинам, в частности, николаевского яхт-клуба.

Однако, в сентябре 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Спустя несколько дней областной совет со второй попытки внес изменения в бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции детской и взрослой больниц, а также набережной в яхт-клубе.

На сегодняшний день на территории яхт-клуба предприниматели устанавливают архитектурные сооружения – арт-объект в виде женского силуэта, посвященная советским мультипликационным героям скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка», а также реконструировали фонтан с лягушками, который находится возле ресторана «Карабас».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выразил мнение, что реконструкция областного яхт-клуба должна подчеркивать его историю, а размещение каких-либо скульптур или объектов на арендованной земле должно происходить не в соответствии с личным вкусом предпринимателя, а по согласованию с властью. В то же время он рассказал, что ожидает финансирования из госбюджета, чтобы воплотить в жизнь масштабный проект реконструкции яхт-клуба, в ходе которого в нем снесут самовольно поставленные скульптуры и объекты.