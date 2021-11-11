В Николаеве 17 и 18 ноября разведут мосты, чтобы в акваторию НСЗ зашел, а потом вышел буксир.

Об этом сообщается на сайте городского совета

В среду, 17 ноября с 12:00 до 13:00, состоится разведение Южнобужского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдет буксир «Новатор». Резервный день 18 ноября.

Также разведение мостов состоится в четверг, 18 ноября с 12:00 до 13:00. В этот день буксир «Новатор» из т/х «Александр Пекс» (бывшее название т/х «Святая Ольга») выйдут из акватории завода. Резервный день 19 ноября.

– Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, – отметили в горсовете.

Напомним, что с 1 октября закрыт проезд для пассажирского автотранспорта по мостовому переходу, который расположен на территории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».