С 1 октября проезд для пассажирского автотранспорта по мостовому переходу, который расположен на территории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», будет закрыт.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Закрытие проезда состоится в связи с завершением выполнения основных дорожных работ по трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах Николаева. Ранее мост открывали, чтобы снизить трафик по Ингульскому мосту и избежать пробок.
Как известно, спустя две недели после ремонта дорожного покрытия проезжей части Ингульского моста образовались ямы. Подрядная компания «Автострада» завершила работы по ремонту дороги 1 сентября после чего приступила к ремонту дорожного покрытия на Варваровском мосту.
Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук считает, что подрядная фирма «Автострада», которая занималась ремонтом дороги на Ингульском мосту, выполнила работы качественно и устранять ямы не должна.
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С 1 октября проезд для пассажирского автотранспорта по мостовому переходу, который расположен на территории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», будет закрыт.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Закрытие проезда состоится в связи с завершением выполнения основных дорожных работ по трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах Николаева. Ранее мост открывали, чтобы снизить трафик по Ингульскому мосту и избежать пробок.
Как известно, спустя две недели после ремонта дорожного покрытия проезжей части Ингульского моста образовались ямы. Подрядная компания «Автострада» завершила работы по ремонту дороги 1 сентября после чего приступила к ремонту дорожного покрытия на Варваровском мосту.
Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук считает, что подрядная фирма «Автострада», которая занималась ремонтом дороги на Ингульском мосту, выполнила работы качественно и устранять ямы не должна.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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