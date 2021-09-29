С 1 октября проезд для пассажирского автотранспорта по мостовому переходу, который расположен на территории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», будет закрыт.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Закрытие проезда состоится в связи с завершением выполнения основных дорожных работ по трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах Николаева. Ранее мост открывали, чтобы снизить трафик по Ингульскому мосту и избежать пробок.

Как известно, спустя две недели после ремонта дорожного покрытия проезжей части Ингульского моста образовались ямы. Подрядная компания «Автострада» завершила работы по ремонту дороги 1 сентября после чего приступила к ремонту дорожного покрытия на Варваровском мосту.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук считает, что подрядная фирма «Автострада», которая занималась ремонтом дороги на Ингульском мосту, выполнила работы качественно и устранять ямы не должна.