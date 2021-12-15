Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков доволен работой нового арендатора в детском городке «Сказка».

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

– Результат мы видим, насколько «Сказка» меняется и становится сказочной. Она работает, дети получают там услуги, сейчас увеличивается количество бесплатных услуг, поменялся внешний вид. Я думаю, что это успех нашей громады, – подчеркнул он.

Депутат городского совета Станислав Мартиросов Мартиросов поинтересовался, сколько город получает за аренду «Сказки» и сколько вкладывает денег в ремонт электросетей? На что Виталий Луков отметил, что Николаев сэкономил на охране и озеленении объекта.

– Мы до этого не получили практически ничего, а тратили миллионы только на охрану. Мы сэкономили в использовании. Когда мы идем в «Сказку» мы говорим: «Дайте нам бесплатные аттракционы, пусть там будет озеленение, брусчатка и все остальное». Это не бизнеса вопросы, но бизнес взял на себя эту ответственность, – подчеркнул Виталий Луков.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Напомним, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.

Депутаты комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности хотят уменьшить бюджетное финансирование детского городка «Сказка» — они считают, что благоустраивать территорию должен предприниматель, который установил там аттракционы.

Автор видеоблога «Не прозорро» Олег Мудрак считает, что городская власть создала «тепличные условия» для предпринимателя, которому был отдан в аренду детский городок «Сказка» в Николаеве. За счет городского бюджета ему обеспечивают возможности для зарабатывания денег.