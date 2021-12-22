Исполком городского совета согласовал программу развития промышленных зон Заводского района Николаева.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 22 декабря.

Директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко сообщила, что программа предусматривает отселение жителей с промышленной зоны.

— Проект решения разработан рабочей группой по разработке мероприятий по отселению жителей. Эта программа предусматривает необходимость отселения жителей с промышленной зоны и возможность компенсации застройщиками, которые будут отселять жителей с инвестиционно-привлекательных земельных участков. Для этого была разработана эта программа, — проинформировала присутствующих Татьяна Шуличенко.

В документе указано, что эта программа разработана как пилотная с целью определения инновационных подходов к развитию промышленных зон города Николаева.

В проекте решения указано, что объем бюджетных средств определяется ежегодно исходя из финансовой возможности бюджета. Среди источников финансирования указаны средства бюджетов разных уровней, инвестиционные и кредитные средства, средства международных финансовых фондов и проектов, а также другие источники, не запрещенные действующим законодательством. Также указано, что будет предоставляться частичная компенсация расходов, понесенных инвесторами - застройщиками в связи с обеспечением жильем людей за счет бюджета Николаевской городской территориальной громады.

У членов исполкома не возникло вопросов к вынесенному проекту решения. Его согласовали 16-ю голосами «за». Далее вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

Ранее сообщалось, что до конца года в Николаеве планирую принять положение о конкурсном отборе инвестора для выкупа участка земли в промзоне Заводского района.

Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.

Напомним, что 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.