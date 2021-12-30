По состоянию на 30 декабря в Николаевской области выявлено 140 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2989 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 237. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 272, в сутки – 10.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 декабря, заразились коронавирусом 5930 человек.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По состоянию на 30 декабря в Николаевской области выявлено 140 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2989 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 237. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 272, в сутки – 10.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 декабря, заразились коронавирусом 5930 человек.