По состоянию на 30 декабря в Николаевской области выявлено 140 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Из выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68 507 (+65);

Первомайск – 6 631 (+15);

Южноукраинск – 3 697 (+7);

Вознесенск – 2 626 (+1);

Очаков – 1 843;

В других районах Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 52 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2989 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 237. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 272, в сутки – 10.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 декабря, заразились коронавирусом 5930 человек.