Тысячи людей в Киеве присоединились к Маршу единства, заявив о готовности объединяться и оказывать сопротивление на фоне угрозы обострения российской агрессии.

Шествие в Киеве стартовало из парка имени Тараса Шевченко к Аллее Героев Небесной Сотни, сообщает hromadske.

Среди участников акции можно было увидеть десятки людей с флагами Украины и национальной символикой. Кроме того, группа людей также развернула белорусские бело-красно-белые флаги.

Несмотря на то, что Марш организовали правые организации, к нему присоединились люди различных групп, общественные активисты, политики.

Всего в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

Перед началом шествия на акции раздавался гимн Украины. Участники марша скандировали: «Слава Украине ㅡ Героям слава!», «Украина превыше всего!», «Крым ㅡ это Украина».

Движение людей происходило в колонне. Люди в первых рядах несли транспарант с надписью «Ukrainians will resist» («Украинцы будут сопротивляться»).

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.