Николаевская прокуратура подозревает руководителя предприятия, который при проведении ремонта тротуара мог украсть около 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, в 2020 году предприятие получило заказы от Николаевского городского совета на проведение текущего ремонта тротуара по улице Курортной от улицы Озерная до улицы Киевская.

Во время ремонта руководитель подрядной организации завысил стоимость работ и материалов и внес неправдивые сведения в акт приемки выполненных строительных работ. Руководителя предприятия подозревают в воровстве почти 250 тысяч гривен. Расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который присвоил бюджетные деньги и подделал документы.