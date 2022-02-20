На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 401 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+13) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3219 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 452, всего — 120122.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3492, в сутки — 7.
|
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 401 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+13) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3219 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 452, всего — 120122.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3492, в сутки — 7.