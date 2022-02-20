По состоянию на 20 февраля в Николаевской области подтвердились 945 инфицированных COVID-19.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 82 296 (+373);

Первомайск — 9080 (+100);

9080 (+100); Южноукраинск — 5104 (+16);

5104 (+16); Вознесенск — 3181 (+16);

3181 (+16); Очаков — 2483 (+39);

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 401 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+13) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3219 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 452, всего — 120122.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 3492, в сутки — 7.