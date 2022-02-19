По состоянию на 19 февраля в Николаевской области выявили 1349 новых подтвержденных случаев COVID-19, это новый антирекорд.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 81923 (+803);

Первомайск — 8980 (+97);

8980 (+97); Южноукраинск — 5088 (+82);

5088 (+82); Вознесенск — 3165 (+55);

3165 (+55); Очаков — 2444;

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 312 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3207 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 480, всего — 119670.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 3485, в сутки — 9.

Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».

Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».