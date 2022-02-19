По состоянию на 19 февраля в Николаевской области выявили 1349 новых подтвержденных случаев COVID-19, это новый антирекорд.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 312 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3207 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 480, всего — 119670.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3485, в сутки — 9.
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».
Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».
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По состоянию на 19 февраля в Николаевской области выявили 1349 новых подтвержденных случаев COVID-19, это новый антирекорд.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировали 312 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3207 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 480, всего — 119670.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3485, в сутки — 9.
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».
Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».