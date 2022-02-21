В Украине за минувшие сутки, 20 февраля, заразились коронавирусом 13 562 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1886 человек, летальных исходов — 127, выздоровели — 13 904 человека. Протестировали методом ПЦР — 17 065 человек, методом ИФА — 2272, экспресс-тестами — 27 091.

Больше всего новых случаев в Киеве (2297) и Днепропетровской области (1353).

За все время пандемии в Украине заболели 4 734 333 человека, выздоровели — 3 952 363, летальных случаев — 104 645.