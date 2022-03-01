В Центральном районе Николаева поймали мародеров, которые пытались украсть из частных домов камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщили в Николаевской областной страже, которая была сформирована для защиты населения от мародеров и бандитов.

— Николаев. Центральный район. Николаевской областной стражей были задержаны мародеры, которые на территории садового общества из частных домовладений пытались похитить камеры внешнего видеонаблюдения. Переданы полиции для привлечения к ответственности, — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в николаеве поймали троих мародеров. Двое мужчин ночью разбили окно и забрались в ресторан «Подкова» в районе площади Победы. Ранее местные жители поймали мародера на Казарского, сняли с него штаны и примотали скотчем к столбу.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.