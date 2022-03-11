Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент Украины отметил мужество и героизм николаевских полицейских государственными наградами.
Как сообщили в полиции Николаевской области, орденом «За мужество» ІІІ степени награждены, к сожалению, посмертно, лейтенант полиции Юрий Кравченко и капитан полиции Ярослав Лукьяненко.
Медлью «Защитнику Отчизны» отмечен старший лейтенант полиции Владислав Макаренко.
Все они бойцы полиции особого назначения роты «Николаев», которые 2 февраля вместе с коллегами и военными обороняли наш город от вражеского вторжения. Во время боев двое полицейских погибли, еще пятеро получили ранения.
— Стражи порядка проявили исключительный героизм и отвагу в борьбе за территориальную целостность нашей страны, — отметили в полиции.
Напомним, что всего Владимир Зеленский отметил 114 украинских защитников и защитниц государственными наградами Украины, 11 — посмертно.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент Украины отметил мужество и героизм николаевских полицейских государственными наградами.
Как сообщили в полиции Николаевской области, орденом «За мужество» ІІІ степени награждены, к сожалению, посмертно, лейтенант полиции Юрий Кравченко и капитан полиции Ярослав Лукьяненко.
Медлью «Защитнику Отчизны» отмечен старший лейтенант полиции Владислав Макаренко.
Все они бойцы полиции особого назначения роты «Николаев», которые 2 февраля вместе с коллегами и военными обороняли наш город от вражеского вторжения. Во время боев двое полицейских погибли, еще пятеро получили ранения.
— Стражи порядка проявили исключительный героизм и отвагу в борьбе за территориальную целостность нашей страны, — отметили в полиции.
Напомним, что всего Владимир Зеленский отметил 114 украинских защитников и защитниц государственными наградами Украины, 11 — посмертно.