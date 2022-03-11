Президент Украины отметил мужество и героизм николаевских полицейских государственными наградами.

Как сообщили в полиции Николаевской области, орденом «За мужество» ІІІ степени награждены, к сожалению, посмертно, лейтенант полиции Юрий Кравченко и капитан полиции Ярослав Лукьяненко.

Медлью «Защитнику Отчизны» отмечен старший лейтенант полиции Владислав Макаренко.

Все они бойцы полиции особого назначения роты «Николаев», которые 2 февраля вместе с коллегами и военными обороняли наш город от вражеского вторжения. Во время боев двое полицейских погибли, еще пятеро получили ранения.

— Стражи порядка проявили исключительный героизм и отвагу в борьбе за территориальную целостность нашей страны, — отметили в полиции.

Напомним, что всего Владимир Зеленский отметил 114 украинских защитников и защитниц государственными наградами Украины, 11 — посмертно.