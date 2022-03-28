С 24 февраля в Николаевской области жертвами полномасштабной военной агрессии России против Украины стали 30 детей.

Об этом свидетельствуют данные Офиса генпрокурора.

В Украине с 24 февраля из-за военных действий погибли 143 ребенка и 216 были ранены.

Больше всего пострадало детей в Киевской области — 67, Харьковской — 49, Донецкой — 53, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 27, Запорожской — 21, Херсонской — 24, столице — 16, Житомирской — 15 и Сумской — 14.

27 марта 2022 года военнослужащими ВС РФ были обстреляны села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли 3 ребенка и один получил ранения.

27 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.

Также 27 марта 2022 года в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.

В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

В Сумской области 27 марта 2022 года военное транспортное средство РФ совершило наезд на шедшую по дороге семью, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

«Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.