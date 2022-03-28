Социальная работница родом из Николаева Дарья Ханер помогает беженцам с юга Украины устроить жизнь в городе Исни в земле Баден-Вюртемберг.

Об этом пишет газета Schwaebische.

Девушка перевезла мать в Германию, но ее пожилой отец остался в Николаеве.

В самой ФРГ Дарья Ханер консультирует прибывших из Украины людей, помогая им решить вопросы с жильем, деньгами, контактами с местными властями, поиском школ и детских садов.

Центр для беженцев назначает встречи заранее по телефону или электронной почте, чтобы эффекттивно решать любые проблемы. Для украинских граждан также предоставили медицинскую помощь из городской больницы.