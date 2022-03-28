Журналисты FranceInfo поговорили с людьми преклонного возраста, живущими в николаевском микрорайоне Кульбакино уже десятки лет. Все они не понимают мотивацию российских артиллеристов, которые убивают их прицельным огнем.

Репортаж опубликован на сайте издания.

Французские репортеры в первую очередь поговорили с парой пенсионеров, Михаилом и Людмилой, чей дом повредил российский снаряд.

— Его дом, поврежденный русским снарядом, Михаил, родившийся в Сибири, получил его от государства, когда уволился из советской армии. Перед своим обрушившимся балконом в другом обстрелянном районе 75-летняя Валентина не понимает этой войны, — отмечают в FranceInfo.

По словам Михаила, он рассчитывает дожить до конца войны, чтобы восстановить место, где они с супругой жили годами.

— Мой дедушка приехал поселиться сюда из России. Моя фамилия русская. Я русская. Мы все русские, и нас вырезают русские. Почему?, — задается вопросом его жена.

Недавно они получили известие о гибели своего внука, воевавшего под Харьковом.

— И наши русскием родственники пишут нам, что это наша вина… Вы можете себе это представить?, — сожалеют они.

Валентина добавляет, что пока россияне жалуются на санкции и новые 90-е, она оказалась в реалиях бомбардировок образца 1941 года.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.