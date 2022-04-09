Стоимость продуктов питания в Николаеве постепенно становится стабильной — выше средних остаются цены на мясо и молочную продукцию.
Об этом рассказал первый вице-мэр Виталий Луков корреспондентам ТРК МАРТ.
Овощи и некоторые сезонные товары, которые есть на складах, можно приобрести по ценам, приближенным к довоенным.
— Вы помните стоимость картофеля 30 гривен и больше. Сейчас у нас стоимость картофеля около 10 гривен и меньше даже, поэтому здесь есть определенная стабилизация. Паника какая-то прошла, потому что и она влияла. Поэтому борщовый набор почти не изменился, а в некоторой степени даже подешевел, кроме мяса, — отметил Виталий Луков.
Поскольку Николаев — прифронтовый город и многие фермеры не рискнули сажать овощи в этом году, может подорожать молодой урожай. Что касается мяса, спросом среди николаевцев пользуется свинина и курятина. Они возросли в цене на 10-20 гривен за килограмм.
Молочная продукция частично исчезла с полок супермаркетов, а оставшаяся подорожана. Причина в потере производственных мощностей на Херсонщине и Баштанке. Также среди продуктов, прибавивших в цене больше всего — мука и подсолнечное масло.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Стоимость продуктов питания в Николаеве постепенно становится стабильной — выше средних остаются цены на мясо и молочную продукцию.
Об этом рассказал первый вице-мэр Виталий Луков корреспондентам ТРК МАРТ.
Овощи и некоторые сезонные товары, которые есть на складах, можно приобрести по ценам, приближенным к довоенным.
— Вы помните стоимость картофеля 30 гривен и больше. Сейчас у нас стоимость картофеля около 10 гривен и меньше даже, поэтому здесь есть определенная стабилизация. Паника какая-то прошла, потому что и она влияла. Поэтому борщовый набор почти не изменился, а в некоторой степени даже подешевел, кроме мяса, — отметил Виталий Луков.
Поскольку Николаев — прифронтовый город и многие фермеры не рискнули сажать овощи в этом году, может подорожать молодой урожай. Что касается мяса, спросом среди николаевцев пользуется свинина и курятина. Они возросли в цене на 10-20 гривен за килограмм.
Молочная продукция частично исчезла с полок супермаркетов, а оставшаяся подорожана. Причина в потере производственных мощностей на Херсонщине и Баштанке. Также среди продуктов, прибавивших в цене больше всего — мука и подсолнечное масло.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.