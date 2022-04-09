Стоимость продуктов питания в Николаеве постепенно становится стабильной — выше средних остаются цены на мясо и молочную продукцию.

Об этом рассказал первый вице-мэр Виталий Луков корреспондентам ТРК МАРТ.

Овощи и некоторые сезонные товары, которые есть на складах, можно приобрести по ценам, приближенным к довоенным.

— Вы помните стоимость картофеля 30 гривен и больше. Сейчас у нас стоимость картофеля около 10 гривен и меньше даже, поэтому здесь есть определенная стабилизация. Паника какая-то прошла, потому что и она влияла. Поэтому борщовый набор почти не изменился, а в некоторой степени даже подешевел, кроме мяса, — отметил Виталий Луков.

Поскольку Николаев — прифронтовый город и многие фермеры не рискнули сажать овощи в этом году, может подорожать молодой урожай. Что касается мяса, спросом среди николаевцев пользуется свинина и курятина. Они возросли в цене на 10-20 гривен за килограмм.

Молочная продукция частично исчезла с полок супермаркетов, а оставшаяся подорожана. Причина в потере производственных мощностей на Херсонщине и Баштанке. Также среди продуктов, прибавивших в цене больше всего — мука и подсолнечное масло.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.