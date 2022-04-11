В громадах Вознесенского района Николаевской области проходят внеконфессиональные христианские «Молитвенно-патриотические вече».

Организатором такого мероприятия выступает церковь «Новый Завет» в Вознесенске, сообщает «Вознесенский вестник».

Цель мероприятия – объединить голос жителей Вознесенщины в молитве к Богу за общую победу Украины, за защиту жизней украинских воинов и волонтеров, за власть Украины всех уровней, а также за родных и близких.

Первая встреча состоялась в поселке Братское, к которому присоединились как местные жители, так и жители Николаева, которые эвакуировались в эту громаду. Люди поблагодарили за молитвенную и психологическую поддержку.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.