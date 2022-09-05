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В случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы юга Украины, включая Крым, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.
Об этом говорится в исследовании Укргидрометцентр.
— Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и по всей территории временно оккупированы. Крым. Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться на запад на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии, говорится в сообщении.
Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.
Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.
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В случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы юга Украины, включая Крым, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.
Об этом говорится в исследовании Укргидрометцентр.
— Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и по всей территории временно оккупированы. Крым. Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться на запад на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии, говорится в сообщении.
Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.
Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга