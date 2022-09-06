В Латвию после начала полномасштабной агрессии России против Украины прибыли и зарегистрировались 37 629 граждан Украины.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные МВД Латвии.

Из прибывших 32 545 вынужденных переселенцев получили в Латвии вид на жительство с правом на трудоустройство.

При этом 12516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне для поиска жилья.

Женщины составляют 46% от общего количества беженцев, 23% – мужчины, 31% – дети, в основном от 2 до 17 лет.

Сообщается, что украинцы, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления госорганов.

В конце июля правительство Латвии приняло поправки к правилам предоставления первичной помощи украинцам. Они предусматривают повышение расходов на размещение украинских беженцев сроком до 60 дней.