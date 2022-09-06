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В Латвию после начала полномасштабной агрессии России против Украины прибыли и зарегистрировались 37 629 граждан Украины.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные МВД Латвии.
Из прибывших 32 545 вынужденных переселенцев получили в Латвии вид на жительство с правом на трудоустройство.
При этом 12516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне для поиска жилья.
Женщины составляют 46% от общего количества беженцев, 23% – мужчины, 31% – дети, в основном от 2 до 17 лет.
Сообщается, что украинцы, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления госорганов.
В конце июля правительство Латвии приняло поправки к правилам предоставления первичной помощи украинцам. Они предусматривают повышение расходов на размещение украинских беженцев сроком до 60 дней.
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В Латвию после начала полномасштабной агрессии России против Украины прибыли и зарегистрировались 37 629 граждан Украины.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные МВД Латвии.
Из прибывших 32 545 вынужденных переселенцев получили в Латвии вид на жительство с правом на трудоустройство.
При этом 12516 человек воспользовались помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне для поиска жилья.
Женщины составляют 46% от общего количества беженцев, 23% – мужчины, 31% – дети, в основном от 2 до 17 лет.
Сообщается, что украинцы, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления госорганов.
В конце июля правительство Латвии приняло поправки к правилам предоставления первичной помощи украинцам. Они предусматривают повышение расходов на размещение украинских беженцев сроком до 60 дней.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга