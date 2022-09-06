Законодательные нормы регулируют, что женщины вправе вставать на военный учет только по собственному желанию.

Это разъяснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Она гарантировала, что с 1 октября ничего не будет мешать женщинам уезжать за пределы Украины, так как военный учет – дело выбора каждой отдельной женщины.

В октябре 2022 года вступает в силу приказ Министерства обороны Украины о военном учете для женщин определенных профессий.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должен принимать парламент.