ГСЧС вместе с мобильными операторами запустили единую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, эвакуации и военной угрозе.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Роман Примуш, передает LB.

— 7 сентября мы приступили к тестированию новой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с помощью мобильных телефонов и смартфонов. Система работает путём передачи через служебные каналы связи мобильных операторов. То есть мы пересылаем оповещения абонентам через операторов в зоне покрытия базовых станций, - заявил Роман Примуш.

Участниками процесса есть украинские операторы, Госспецсвязи и другие службы.

– Мы уже видим, что покрываем около 67% населения, пользователей (мобильной связи). Уведомление важно, когда мы говорим об эвакуации населения, сообщения о чрезвычайных событиях не только в связи с военными действиями. Да и чрезвычайными ситуациями. У нас есть химическая и радиационная угроза, о чем мы не можем забывать. Поэтому мы начали процесс настройки этой системы, – рассказал Роман Примуш.

По его словам, продолжается работа над тем, чтобы владельцы простых кнопочных телефонов также получали такие уведомления. Преимущество системы в том, что оповещения будут доходить даже в случае самой слабой мобильной связи. Более того, преимуществом будет мгновенность доставки сообщений. Поскольку в начале полномасштабного вторжения населению приходили смс, что в отдельных регионах поступали в течение 3-4 часов, что недопустимо.

— Поэтому у этой системы преимущество. Мы развернули центр, который позволит мгновенно оповещать население, – сказал Роман Примуш.

По его прогнозам, с ноября-декабря система заработает в полном объеме.

— Она будет отличаться от любых других систем оповещения. Она будет иметь не характерный звук. Он будет отличаться от смс, других сообщений мессенджеров. Это не будет стандартный звук и это довольно неприятный звук.., Но он будет длиться от 10-15 секунд, чтобы человек его услышал. Он также будет сопровождаться вибрированием. Все будет сделано, чтобы привлечь внимание к сигналу, подчеркнул он.

Напомним, в селах Вознесенской общины в Николаевской области появятся системы оповещения об угрозах воздушных ударов. Также дополнительные точки будут установлены в самом Вознесенске.